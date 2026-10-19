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Arrêté
DLN1765/10
Étui intelligent avec rembourrage
Nec plus ultra en matière de protection et de fonctionnalités, cet étui renforcé est doté d'un rembourrage permettant d'accueillir votre iPad pour une visualisation mains libres en mode portrait ou paysage, sous de multiples angles de vue. Sa coque intérieure fine peut être détachée pour protéger votre appareil sans encombrement excessif lors de vos déplacements.
pour iPad 2
La coque intérieure amovible peut être installée en mode portrait ou paysage, pour une utilisation mains libres polyvalente.
Cet étui bénéficie d'un rembourrage spécialement conçu pour protéger l'écran fragile de votre appareil.
De discrets reliefs sont modelés dans le rembourrage intérieur de l'étui, vous permettant d'obtenir différents angles de vue.
Notation globale