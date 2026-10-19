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Arrêté

Étui souple

DLN1757/10

Du sur-mesure

Cet étui souple et pliable a une conception enveloppante pour protéger votre iPad tout entier et vous offrir une meilleure prise en main. Le matériau ShockStop translucide absorbe les chocs et protège votre appareil tout en vous laissant libre d'accéder à toutes les fonctions et connexions.

Voir tous les avantages

pour protéger et prendre en main votre iPad

Du sur-mesure

  • pour iPad 2

iPad entièrement accessible et protégé

Accédez à toutes les fonctionnalités de votre iPad, protégé dans son étui grâce aux ouvertures aménagées pour l'interrupteur marche/veille, le connecteur et l'enceinte.

Votre appareil protégé d'un simple geste

Cet étui est conçu sur mesure à partir de matériaux résistants pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Facile et rapide à mettre, il offre une protection supplémentaire à votre appareil.

Protection enveloppante pour les coins et l'écran

Le matériau de cet étui enveloppe votre appareil afin de protéger ses angles et le pourtour de l'écran.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 414.9 kB
  • 21 July 2026

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