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Arrêté
DLN1720/10
Étui intelligent avec rembourrage
Nec plus ultra en matière de protection et de fonctionnalités, cet étui renforcé est doté d'un rembourrage permettant d'accueillir votre iPad pour une visualisation mains libres en mode portrait ou paysage, sous de multiples angles de vue. Sa coque intérieure fine peut être détachée pour protéger votre appareil sans encombrement excessif lors de vos déplacements.
pour écran d'iPad
La doublure intérieure de cet étui protège la finition de votre appareil contre les éraflures.
Cet étui a été fabriqué dans une matière similicuir à la fois belle et durable, qui protège votre appareil avec style.
Parce que parfois, un étui fin est tout ce dont vous avez besoin pour protéger votre appareil en déplacement, la coque intérieure est amovible, offrant une solution de déplacement rapide et facile à glisser dans un sac.