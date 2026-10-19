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Arrêté

Étui-chevalet rembourré

DLN1720/10

Étui intelligent avec rembourrage

Nec plus ultra en matière de protection et de fonctionnalités, cet étui renforcé est doté d'un rembourrage permettant d'accueillir votre iPad pour une visualisation mains libres en mode portrait ou paysage, sous de multiples angles de vue. Sa coque intérieure fine peut être détachée pour protéger votre appareil sans encombrement excessif lors de vos déplacements.

Voir tous les avantages

qui se transforme en support à double utilisation

Étui intelligent avec rembourrage

  • pour écran d'iPad

Doublure en tissu doux

La doublure intérieure de cet étui protège la finition de votre appareil contre les éraflures.

Extérieur en similicuir élégant et durable

Cet étui a été fabriqué dans une matière similicuir à la fois belle et durable, qui protège votre appareil avec style.

Détachez la coque amovible pour une solution de déplacement rapide

Parce que parfois, un étui fin est tout ce dont vous avez besoin pour protéger votre appareil en déplacement, la coque intérieure est amovible, offrant une solution de déplacement rapide et facile à glisser dans un sac.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 460.3 kB
  • 25 November 2023

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