Protection et maniabilité

Cet étui rembourré enveloppe votre iPad afin d'en protéger les moindres recoins (boîtier, angles, écran). Grâce à sa fenêtre transparente, vous visualisez en toute simplicité l'écran de votre iPad. Profitez d'une prise en main fiable tout en conservant un accès facile à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation de votre iPad.