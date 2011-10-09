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Arrêté
Protection et maniabilité
Cet étui rembourré enveloppe votre iPad afin d'en protéger les moindres recoins (boîtier, angles, écran). Grâce à sa fenêtre transparente, vous visualisez en toute simplicité l'écran de votre iPad. Profitez d'une prise en main fiable tout en conservant un accès facile à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation de votre iPad.
pour écran d'iPad
Cet étui fabriqué en silicone souple facilite la prise en main de votre appareil, tout en le protégeant des rayures et de l'usure.
Le matériau de cet étui enveloppe votre appareil afin de protéger ses angles et le pourtour de l'écran.
Accédez à toutes les fonctionnalités de votre iPad, protégé dans son étui grâce aux ouvertures aménagées pour l'interrupteur marche/veille, le connecteur et l'enceinte.