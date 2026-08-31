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DLM3401TP/00
Un son exceptionnel pour vos divertissements
Comprend deux microphones dynamiques 2.4GHz avec un récepteur rechargeable. Réglage du gain vocal sur 4 niveaux. Compatible avec toutes les enceintes de soirée et tous les systèmes audio. Adaptateur 6.3 à 3.5mm inclus.
Microphone dynamique
Sans fil 2.4GHz
Récepteur rechargeable
Réglage de la sensibilité vocale
Permet d'adapter facilement le volume vocal à la musique de fond directement depuis le microphone.
Un adaptateur audio 6.3mm vers 3.5mm est inclus, ce qui le rend compatible avec toutes les prises d'entrée audio des enceintes et des systèmes audio.
Offre une large réponse en fréquence, idéale pour les performances vocales et instrumentales.
Notation globale