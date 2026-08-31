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DLM3401SP/00
Un son exceptionnel pour vos divertissements
Doté d'un microphone dynamique unique de 2,4 GHz avec récepteur rechargeable. Contrôle de gain vocal à 4 niveaux. Compatible avec l'ensemble des enceintes et systèmes audio de fête. Adaptateur de 3,5 à 6,3 mm inclus.
Microphone dynamique
Sans fil 2,4 GHz
Récepteur rechargeable
Commande de sensibilité vocale
Permet d'adapter facilement le volume vocal à la musique de fond directement depuis le microphone.
Un adaptateur audio 6.3mm vers 3.5mm est inclus, ce qui le rend compatible avec toutes les prises d'entrée audio des enceintes et des systèmes audio.
Offre une large réponse en fréquence, idéale pour les performances vocales et instrumentales.
Notation globale