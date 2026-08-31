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Microphones sans fil

DLM3401SP/00

Un son exceptionnel pour vos divertissements

Doté d'un microphone dynamique unique de 2,4 GHz avec récepteur rechargeable. Contrôle de gain vocal à 4 niveaux. Compatible avec l'ensemble des enceintes et systèmes audio de fête. Adaptateur de 3,5 à 6,3 mm inclus.

Voir tous les avantages

Paramètres d'égalisateur améliorés pour des performances vocales optimales.

Un son exceptionnel pour vos divertissements

  • Microphone dynamique

  • Sans fil 2,4 GHz

  • Récepteur rechargeable

  • Commande de sensibilité vocale

Réglage ajustable de la sensibilité vocale

Permet d'adapter facilement le volume vocal à la musique de fond directement depuis le microphone.

Compatible avec toutes les enceintes de soirée et tous les systèmes audio

Un adaptateur audio 6.3mm vers 3.5mm est inclus, ce qui le rend compatible avec toutes les prises d'entrée audio des enceintes et des systèmes audio.

Microphone dynamique

Offre une large réponse en fréquence, idéale pour les performances vocales et instrumentales.

Spécificités Techniques

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