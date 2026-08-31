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Arrêté

Perche à selfie

DLK3605L/00

Perche à selfie simple et pratique

Le corps de ce produit est doté d'un manche coulissant rétractable facile à convertir en tripode, ainsi que d'une télécommande détachable. Angle réglable pour élargir le champ de vision.

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Commande avec un seul bouton

Perche à selfie simple et pratique

Le bouton facile à régler offre des angles de vues sur 360 degrés

Le bouton facile à régler offre des angles de vues sur 360 degrés

Insérez et libérez le téléphone en toute sécurité d'une simple pression du doigt

Insérez et libérez le téléphone en toute sécurité d'une simple pression du doigt

Fiche rétractable pour faciliter le transport

La fiche peut être repliée lorsqu'elle n'est pas utilisée, afin de faciliter le transport.

Spécificités Techniques

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