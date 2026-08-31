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Arrêté
DLK3425NB/00
Support magnétique pour voiture
Réglage à 360 degrés grâce à la boule d'orientation. Fixez le support en toute sécurité à la grille d'aération de la voiture. La surface magnétique permet une fixation sûre de votre iPhone. ( iPhone 12 ou 13 avec fixation magnétique)
Grille de ventilation
Ventouse magnétique
pour iPhone séries 12 et 13
Ce support pivote sur 360 degrés, ce qui permet de le positionner à la verticale ou à l'horizontale pour optimiser l'accès à votre appareil et le visionnage de vos contenus.
Ce support pour voiture est équipé d'une puissante ventouse magnétique. Permet un ajustement à 360 degrés. Le support pour voiture est lui-même solidement fixé à une surface de la voiture à l'aide d'un adhésif 3M.
Notation globale