Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
DLC3104T/00
Câble 3 en 1
Connecteurs micro-USB, USB-C et Lightning réunis. Il ne vous faudra que ce câble pour tous vos appareils mobiles.
Synchronisation et charge
1,2 m
Emportez-le avec vous, gardez-le sur votre bureau, ou utilisez-le en remplacement d'un câble perdu pour connecter et charger votre appareil en cas de besoin.
Fonctionne avec toutes vos sources d'alimentation USB existantes (chargeur mural, allume-cigare ou ordinateur) pour une charge pratique dès que nécessaire.
Un bon choix pour remplacer un câble Apple Lightning
Notation globale