Je possédais auparavant un dock iPod Philips SBD 8000 que j'ai revendu notamment parce qu'il fallait caler avec un petit morceau de bois le bouton poussoir de l'interrupteur ON/OFF suite à un faux contact. Cela dit, le son était bon et le format peu profond était idéal. Mais je faisais trop d'aller-retour entre l'endroit où j'écoutais la musique et le dock pour changer de morceau sur l'écran de l'iPod. L'iPod était d'ailleurs curieusement peu réactif lorsqu'il est enfichée dans son dock... J'ai donc décidé de changer de dock et d'acheter ce modèle doté d'une télécommande avec écran. Beau design original. On dirait presque une machine à café ! Mais.... beaucoup de difficulté pour le faire fonctionner. 1 fois sur 2 lorsque je branche mon iPod Touch v1, l'iPod indique accessoire non reconnu. Je dois alors tatonner, éteindre le dock retirer l'iPod, rallumer etc jusqu'à ce que l'iPod détecte bien le dock. Je ne rencontre pas ce problème lorsque je le connecte à mon autoradio Pionner AVH-3300BT... Une fois que cela fonctionne, l'appareil fonctionne alors correctement. La télécommande est très pratique notamment avec la visualisation de la pochette d'album. Mais... Lorsque je souhaite remonter au niveau des artistes, la télécommande redémarre tout seule (affichage de la mire de couleur). Cela ne se produit pas avec la navigation dans les playlists par exemple. Autre remarque, il est assez long de naviguer dans des longues listes. Il faut laisser le doigt appué que la touche directionnelle et le défilement est lent.... Lorsque l'on souhaite ajuster le volume sonore et que la télécommande est en veille, il faut un petit temps pour qu'elle soit nouveau active malgré le fait que j'ai réglé le temps de mise en veille sur 4min... Et enfin, je trouve le son beaucoup moins bon que sur le SBD 8000, trop grave. Et sans possibilité de le régler. Une bonne mise à jour aurait pu régler nombre de soucis...