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Arrêté
Le son adapté à votre environnement
Compatible avec l'iPhone 5 et le connecteur Lightning de l'iPad mini, cette microchaîne Philips est dotée d'un caisson de basses actif pour des basses puissantes. Le haut-parleur orienté diffuse un son stéréo dans un large champ, tandis que la conception monobloc trouve sa place dans tous les intérieurs.
avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone/iPad
CD, CD-MP3, USB, FM
80 W max, système 2.1
Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craindrez plus d'épuiser votre batterie.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
4.5
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
AlexanderDick
26/12/2014
Deutschland
Guter Klang, kompakt und günstig
Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM3175 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM3175 Mini Stereoanlage
DOMI04
08/08/2013
France
PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT
LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM3175 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM3175 Microchaîne