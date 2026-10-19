Station d'accueil double pour charger les appareils Apple et diffuser leur musique (Lightning et 30 broches)

La station d'accueil innovante Philips Double dock avec connecteurs Lightning et 30 broches charge n'importe quel appareil Apple et diffuse sa musique. Associant un style raffiné à une fonctionnalité simplissime, elle vous permet de basculer entre les deux connecteurs en un clin d'œil. Écoutez vos morceaux favoris quel que soit l'appareil Apple sur lequel ils sont enregistrés.