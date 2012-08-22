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Le son adapté à votre environnement
Cette chaîne vous permet d'écouter de la musique enregistrée sur votre iPod/iPhone/iPad ou d'écouter la radio DAB+ avec une excellente qualité sonore. La technologie wOOx vous fait vivre une nouvelle expérience avec des basses nettement plus profondes, tandis que les possibilités de montage mural intelligentes ajoutent une touche de style.
Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
DAB+
40 W
Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement au système Philips pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil charge également votre iPod/iPhone/iPad pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous connectez votre périphérique portable au système, la charge commence automatiquement.
Cette enceinte Philips a une puissance de sortie totale de 40 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à une enceinte. La puissance électrique fournie à l'enceinte et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par l'enceinte.
La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.9
sur 5
13
Avis
85%
recommandent ce produit
DrJames
22/08/2012
United Kingdom
Sleek and stylish design with better than expected performance.
I opted for the DCB3070 over the 2070 given the featured wOOx technology, 40 Watt RMS and the more stylish design & I couldn't be more pleased with my purchase. Standing proudly on its stand in my moderately sized kitchen (wall mounting available) it certainly looks the part and has drawn out positive comments from several visitors. The DAB/FM/CD/MP3-in/iPod dock all work perfectly with minimal effort or skill to get it all set up (took less than 5 mins and was fairly self explanatory). The sound is impressive for a micro-system of its size and the added wOOx system delivers deep bass even with the volume is turned up (though can be a bit 'barky' on MP3 tracks created with a lot of bass). Worth every penny. Would definately recommend.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCB3070 Micro music system
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCB3070 Micro music system
Kev365
22/07/2012
United Kingdom
this product was very easy to set up and sounds really good
great little Cd player and digital radio sounds excellent and very easy to use, I do not use the dock but i imagine that would be good too. the DAB radio works really well no extra ariel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCB3070 Micro music system
Oui, je recommande ce produit
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Mikeange
22/07/2012
United Kingdom
this product was very easy to set up and sounds really good
great little Cd player and digital radio sounds excellent and very easy to use, I do not use the dock but i imagine that would be good too. the DAB radio works really well no extra ariel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCB3070 Micro music system
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