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Arrêté

station d'accueil pour baladeur

DC350/12

2.4

| (5) Avis

Système audio pour les professionnels

La station d'accueil pour baladeur Philips DC350 diffuse de la musique provenant d'un iPhone/iPod ou de la radio. Elle accueille un iPhone/iPod pour synchroniser fichiers musicaux, calendriers et listes de tâches à partir d'un PC. Le récepteur Bluetooth® permet de passer des appels téléphoniques en mode mains libres ou de diffuser de la musique en streaming.

Voir tous les avantages

Connexion, synchronisation et lecture

Système audio pour les professionnels

Synchronisation automatique des contacts et du calendrier de l'iPhone/iPod à partir d'un PC via la prise USB

Bluetooth pour des appels mains libres

Bluetooth pour des appels mains libres

Toutes les unités Philips pour voiture avec Bluetooth intègrent un module Bluetooth pour passer des appels et diffuser de la musique en mode mains libres depuis les téléphones et appareils audios compatibles avec Bluetooth. Le processus d'appairage est aussi simple que la configuration d'un casque Bluetooth. Vous pouvez transférer vos contacts téléphoniques et enregistrer votre répertoire favori sur le système. Vous pouvez également renvoyer vos appels sur votre téléphone pour des conversations privées. Avec Bluetooth, vous pouvez prendre des appels très facilement et conduire en toute sécurité, les deux mains sur le volant.

Téléphone portable Bluetooth

Téléphone portable Bluetooth

Spécificités Techniques

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2.4

sur 5

5

Avis

5
3

22/01/2016

France

France

super produit

cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage

Cet avis concerne le produit DC350 station d'accueil pour baladeur

Cet avis concerne le produit DC350 station d'accueil pour baladeur

20/05/2012

België

België

Goed en betrouwbaar

Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC350 entertainmentsysteem met dock

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC350 entertainmentsysteem met dock

16/10/2011

France

France

PASSABLE

Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen

Cet avis concerne le produit DC350 station d'accueil pour baladeur

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