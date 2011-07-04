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Arrêté

Radio-réveil pour iPod/iPhone

DC220/12

3.9

| (9) Avis | 88% recommandent ce produit

Commencez la journée à votre rythme !

Commencez la journée avec vos chansons préférées grâce à ce radio-réveil Philips pour iPhone/ iPod offrant une excellente qualité sonore. Vous disposez de plusieurs réglages d'alarme pour la semaine et le week-end et des fonctionnalités radio FM et MP3 Link pour plus de liberté.

Voir tous les avantages

Réveillez-vous au son de votre musique grâce à votre iPhone/iPod

Commencez la journée à votre rythme !

Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie

Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie

Ce réveil permet de programmer deux alarmes distinctes pour la semaine et la fin de semaine ou pour madame et monsieur, et les réglages peuvent être adaptés aux mêmes heures de réveil du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi programmer une heure de réveil tôt le matin les jours de semaine et une heure plus tardive pour les fins de semaine, ce qui vous évite de reprogrammer le réveil chaque soir.

Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio

Volume progressif de l'alarme pour un réveil en douceur

Volume progressif de l'alarme pour un réveil en douceur

Commencez la journée du bon pied en vous réveillant doucement au son d'une alarme dont l'intensité augmente graduellement. Les alarmes conventionnelles sont trop faibles pour vous tirer du lit ou tellement fortes qu'elles vous réveillent en sursaut. Réveillez-vous au son de votre musique préférée, de la radio ou de l'alarme. L'intensité de l'alarme augmente graduellement pour des réveils tout en douceur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.9

sur 5

9

Avis

88%

recommandent ce produit

3
2

04/07/2011

Italia

Italia

Contento del mio acquisto

Mi trovo molto bene, ottimo sound ( non è uno stereo ma amplifica molto bene l'ipod) ideale per la camera mi trovo bene come sveglia e adoro la modalità sleep. Unico contro l'alimentatore un po ingombrante e scomodo. Sono molto conteto del mio acquisto!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC220 Radiosveglia per iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC220 Radiosveglia per iPod/iPhone

24/04/2022

Österreich

Österreich

Tolles Produkt, sehr langlebig

Habe das Gerät nun seit über 10 Jahren und funktioniert noch immer hervorragend, auch der Klang ist für einen Radiowecker wirklich Top!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC220 Radiowecker für iPod/iPhone

Date d'utilisation 2020-04-24

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC220 Radiowecker für iPod/iPhone

Date d'utilisation 2020-04-24

22/10/2011

France

France

bon produit

C'est un bon produit.L'utilisation est assez intuitive. Un son de Bonne Qualité, pour la Radio et un appareil type Ipod. Pas encombrant. C'est un appareil d'un bon rapport Qualité /Prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

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