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Arrêté
DC1050/12
Profitez sans limites de la musique de votre iPod
Profitez sans limite de la musique stockée sur votre iPod et d'un son limpide et puissant avec le Streamium Music System Philips.
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3.0
sur 5
2
Avis
Justalongfromthecottage
03/02/2010
United Kingdom
Simply a Must
An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.
Cet avis concerne le produit Streamium DC1050 Docking cradle
Cet avis concerne le produit Streamium DC1050 Docking cradle
Nederbelt
07/12/2010
Nederland
opgepast werkt niet bij elke streamium
dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.
Cet avis concerne le produit Streamium DC1050 Houder/basisstation
Cet avis concerne le produit Streamium DC1050 Houder/basisstation