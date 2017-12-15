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Arrêté

Enceintes Home Cinéma Zenit

CSS5530G/12

4

| (4) Avis

Une expérience de Zénitude

Admirez la parfaite simplicité des enceintes Home Cinéma Philips Zenit dont le design aux matériaux modernes et authentiques offre un son naturel et équilibré. Le rangement intelligent des câbles et les enceintes arrière sans fil assurent une expérience épurée sublime.

Voir tous les avantages

Éliminez les fils inutiles

Une expérience de Zénitude

  • 5.1, caisson de basses sans fil

  • Bluetooth® et NFC

  • HDMI 4K-2K

Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®

Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®

Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

Rangement des câbles intelligent

Enceintes arrière et caisson de basses sans fil pour une installation simple

Spécificités Techniques

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4.0

sur 5

4

Avis

2
1

15/12/2017

Sverige

Sverige

klockrent ljud och lätt att installera

köpte den "olyssnad" så en chansning på ljudet, men det gick hem, använder den framförallt till tv men också till ps4 och är supernöjd med ljudet, den var även lätt att installera och dessutom bland de snyggaste surroundsystemen på marknaden, plus för "trådlösa" bakhögtalare

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CSS5530G zenit biohögtalare

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Cet avis concerne le produit CSS5530G zenit biohögtalare

17/01/2016

France

France

Super design et bon son mais...

pas de DTS. C'est vraiment dommage pour un système de cette gamme. Certes, le design et la simplicité d'utilisatino font du Zenit un produit très classe mais la déception est là quand le lecteur bluray envoie un son DTS ! La majorité des bluray proposé dans le commerce ne propose que le DTS en piste audio, impossible donc d'entendre quoi que ce soit si votre lecteur ne transcode pas le signal en PCM ou autre. J'espère vriament qu"une mise à jour de firmware est à l'ordre du jour pour que Philips et son Zenit puissent proposé le DTS sur ce système

Cet avis concerne le produit CSS5530G Enceintes Home Cinéma Zenit

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14/10/2015

France

France

Acheteur vérifié

Un excellent compromis entre puissance et design

J'ai longtemps attendu ce produit et je n'ai pas été déçu. Cherchant une solution élégante et performante pour profiter de ma nouvelle télé, ce home cinéma a été le choix idéal. L 'installation et la configuration sont assez simple surtout avec l'HDMI ARC facilitant la chose. Les performances après 4 semaines d'utilisations me satisfont totalement. La spatialisation est très harmonieuse avec du Dolby 5.1. Les réglages du volume de chaque enceinte tout comme le delay se font facilement. La télécommande est pratique et discrète. Pour la musique le son que fournit les enceintes est excellent et très juste quel que soit le genre. Alors pourquoi 4 étoiles au lieu de 5 étoiles? Parce que ce home cinéma ne décode pas le DTS et ca c'est vraiment vraiment dommage pour un système 5.1 actuel.. Peut être une mise à jour à venir amènera t' elle cette fonction?

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Cet avis concerne le produit CSS5530G Enceintes Home Cinéma Zenit

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