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Arrêté
CSS5235Y/12
Passez du son stéréo au son Surround en quelques secondes
Le cinéma s'invite à la maison avec le Home Cinéma Philips CSS5235Y et ses enceintes sans fil. Il ne faut que quelques secondes pour que cet ensemble d'enceintes stéréo offre un son comme au cinéma. Profitez d'un son incroyable aussi pour votre musique grâce au Bluetooth.
Son comme au cinéma sans fil 4.1
Bluetooth® et NFC
HDMI ARC
Avec la technologie Crystal Clear Sound de Philips, vous pouvez désormais distinguer et apprécier chaque détail du son, dans le respect de l'œuvre de l'artiste ou du réalisateur ! Crystal Clear Sound reproduit fidèlement et avec précision la source sonore d'un film d'action, d'une chanson ou d'un concert en direct sans aucune distorsion. Les systèmes Home Cinéma Philips dotés de la technologie Crystal Clear Sound traitent au minimum le son afin de préserver sa pureté et d'offrir à vos oreilles une justesse sans égale.
Plongez au cœur d'un son comme au cinéma quand vous le souhaitez. Détachez simplement les enceintes arrière sans fil des enceintes principales gauche et droite et placez-les au fond de la pièce pour bénéficier d'un son multicanal comme au cinéma pour vos jeux et vos films. Lorsque vous avez terminé, reposez les enceintes arrière sur les enceintes principales pour écouter votre musique et vos émissions de télévision. Grâce à sa technologie audio sans fil propriétaire et à ses enceintes arrières fonctionnant sur une fréquence unique, il n'y a aucun problème d'interférences. Résultat : un système sans fil offrant une qualité audio optimale pour la musique et les films.
2.9
sur 5
11
Avis
Mcsm
11/03/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Preis
Gutes Preis -Leisungsverhaeltnis, Kabel leider etwas dick zum verlegen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher
Oui, je recommande ce produit
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ls65
25/03/2017
France
Acheteur vérifié
Très bon produit
Home cinéma très simple à utiliser, peu de câblage et liaisons Bluetooth sont l'atout de cet appareil. Enfin plus de câbles qui ceinturent la pièce. Bonne qualité sonore pour la musique, et aussi pour les films avec un effet surround efficace.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma
Oui, je recommande ce produit
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Fred64
24/01/2016
France
Un Home Cinéma 4.1 efficace, simple et peu encombrant
Bonjour, cherchant un système performant peu encombrant, simple (sans fil) et peu onéreux, ce syteme répond a toute mes attentes. Un son de très bonne qualité, une finition correcte, et un surround efficace en position 4.1 pour mes Blu-Ray. On regrettera l'absence de AirPlay, d'interface visuelle pour les réglages (Bass Trebble) ainsi que d'une application dédié sur smartphone pour paramètrer en fonction de la position d'écoute et lire sa musique (stocké sur un NAS par exemple)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma