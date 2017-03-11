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Arrêté

Enceintes sans fil au son comme au cinéma

CSS5235Y/12

2.9

| (11) Avis

Passez du son stéréo au son Surround en quelques secondes

Le cinéma s'invite à la maison avec le Home Cinéma Philips CSS5235Y et ses enceintes sans fil. Il ne faut que quelques secondes pour que cet ensemble d'enceintes stéréo offre un son comme au cinéma. Profitez d'un son incroyable aussi pour votre musique grâce au Bluetooth.

Voir tous les avantages

avec enceintes sans fil détachables

Passez du son stéréo au son Surround en quelques secondes

  • Son comme au cinéma sans fil 4.1

  • Bluetooth® et NFC

  • HDMI ARC

Caisson de basses sans fil pour un encombrement minimal

Technologie Crystal Clear Sound avec tweeters à dôme souple haut de gamme

Technologie Crystal Clear Sound avec tweeters à dôme souple haut de gamme

Avec la technologie Crystal Clear Sound de Philips, vous pouvez désormais distinguer et apprécier chaque détail du son, dans le respect de l'œuvre de l'artiste ou du réalisateur ! Crystal Clear Sound reproduit fidèlement et avec précision la source sonore d'un film d'action, d'une chanson ou d'un concert en direct sans aucune distorsion. Les systèmes Home Cinéma Philips dotés de la technologie Crystal Clear Sound traitent au minimum le son afin de préserver sa pureté et d'offrir à vos oreilles une justesse sans égale.

Du Surround à la demande : enceintes Surround sans fil détachables

Du Surround à la demande : enceintes Surround sans fil détachables

Plongez au cœur d'un son comme au cinéma quand vous le souhaitez. Détachez simplement les enceintes arrière sans fil des enceintes principales gauche et droite et placez-les au fond de la pièce pour bénéficier d'un son multicanal comme au cinéma pour vos jeux et vos films. Lorsque vous avez terminé, reposez les enceintes arrière sur les enceintes principales pour écouter votre musique et vos émissions de télévision. Grâce à sa technologie audio sans fil propriétaire et à ses enceintes arrières fonctionnant sur une fréquence unique, il n'y a aucun problème d'interférences. Résultat : un système sans fil offrant une qualité audio optimale pour la musique et les films.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.9

sur 5

11

Avis

11/03/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Preis

Gutes Preis -Leisungsverhaeltnis, Kabel leider etwas dick zum verlegen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher

25/03/2017

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit

Home cinéma très simple à utiliser, peu de câblage et liaisons Bluetooth sont l'atout de cet appareil. Enfin plus de câbles qui ceinturent la pièce. Bonne qualité sonore pour la musique, et aussi pour les films avec un effet surround efficace.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma

Oui, je recommande ce produit

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24/01/2016

France

France

Un Home Cinéma 4.1 efficace, simple et peu encombrant

Bonjour, cherchant un système performant peu encombrant, simple (sans fil) et peu onéreux, ce syteme répond a toute mes attentes. Un son de très bonne qualité, une finition correcte, et un surround efficace en position 4.1 pour mes Blu-Ray. On regrettera l'absence de AirPlay, d'interface visuelle pour les réglages (Bass Trebble) ainsi que d'une application dédié sur smartphone pour paramètrer en fonction de la position d'écoute et lire sa musique (stocké sur un NAS par exemple)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma

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