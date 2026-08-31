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CarStudioSystème audio pour voiture

CSM102/12

Vous guide vers votre destination avec facilité

Le Philips CSM102 vous guide vers votre destination avec facilité, grâce à une antenne haute sensibilité permettant une navigation précise.

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Vous guide vers votre destination avec facilité

Antenne haute sensibilité pour une navigation précise

Fonctionnement simultané du système audio/vidéo et de la navigation

Alimenté par le système audio/vidéo Philips pour garantir une réponse rapide

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