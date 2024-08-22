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Accessoire bol hachoir

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Rien ne résiste au blender Philips avec technologie ProBlend 6 et moteur de 900 W : fruits, légumes ou même glaçons. Grâce à son variateur de vitesses, il pile, hache et coupe pour mixer idéalement vos ingrédients à la consistance de votre choix.

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  • 22 August 2024

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