Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
CMD310/12
Placez-la sur votre tableau de bord
Prenez la route avec ce système de divertissement pour voiture Philips fonctionnant avec votre iPhone/iPod. Chargez votre appareil installé sur le tableau de bord, diffusez les pistes de votre choix grâce à une application gratuite, et répondez à des appels téléphoniques en mode mains libres, que le téléphone soit sur la station d'accueil ou non.
Station d'accueil pour iPod/iPhone
Vous contrôlez tout avec le système pour voiture Philips. La fonction Bluetooth vous permet de connecter votre iPhone au système audio de votre voiture afin de prendre des appels téléphoniques en mode mains libres au moyen du micro intégré et des haut-parleurs de la voiture. Vous pouvez en outre écouter toutes les musiques stockées sur votre iPhone via les haut-parleurs de votre voiture, sans devoir poser votre appareil sur la station d'accueil. La connexion stable et l'excellente qualité sonore garantissent des appels téléphoniques toujours clairs. Philips vous permet de vous concentrer sur la route et de garder vos mains sur le volant, pour un voyage plus agréable et plus sûr.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.3
sur 5
13
Avis
Christi
19/01/2016
Deutschland
Super Eigenschaften
Das Radio ist sehr bedienungsfreundlich,robust und sehr gut verarbeitet.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CMD310 Medien-Dockingsystem für das Auto
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CMD310 Medien-Dockingsystem für das Auto
Steven8867
04/03/2013
United Kingdom
A Great all in one unit.
I was looking for a decent iPhone holder, a phone kit and a stereo that I could link my phone to. This unit does it all with great clarity, easy to install and great sound. The phone works and sounds clearer than other professionally fitted systems I have had in the past. The iPhone app is a bit clunky and needs refining, so I am 90% happy. I would be 100% happy if I can work out how to get the sound from my iPhone sat nav app to play through the speakers.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CMD310 Car media docking system
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CMD310 Car media docking system
Broadsword02
04/03/2013
United Kingdom
A Great all in one unit.
I was looking for a decent iPhone holder, a phone kit and a stereo that I could link my phone to. This unit does it all with great clarity, easy to install and great sound. The phone works and sounds clearer than other professionally fitted systems I have had in the past. The iPhone app is a bit clunky and needs refining, so I am 90% happy. I would be 100% happy if I can work out how to get the sound from my iPhone sat nav app to play through the speakers.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CMD310 Car media docking system
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CarStudio CMD310 Car media docking system