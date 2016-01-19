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Arrêté

CarStudiostation d’accueil multimédia pour voiture

CMD310/12

3.3

| (13) Avis

Placez-la sur votre tableau de bord

Prenez la route avec ce système de divertissement pour voiture Philips fonctionnant avec votre iPhone/iPod. Chargez votre appareil installé sur le tableau de bord, diffusez les pistes de votre choix grâce à une application gratuite, et répondez à des appels téléphoniques en mode mains libres, que le téléphone soit sur la station d'accueil ou non.

Voir tous les avantages

avec appli gratuite pour iPhone pour une utilisation optimale en voiture

Placez-la sur votre tableau de bord

  • Station d'accueil pour iPod/iPhone

Bluetooth intégré pour prendre vos appels en mains libres et diffuser votre musique sur les haut-parleurs

Bluetooth intégré pour prendre vos appels en mains libres et diffuser votre musique sur les haut-parleurs

Vous contrôlez tout avec le système pour voiture Philips. La fonction Bluetooth vous permet de connecter votre iPhone au système audio de votre voiture afin de prendre des appels téléphoniques en mode mains libres au moyen du micro intégré et des haut-parleurs de la voiture. Vous pouvez en outre écouter toutes les musiques stockées sur votre iPhone via les haut-parleurs de votre voiture, sans devoir poser votre appareil sur la station d'accueil. La connexion stable et l'excellente qualité sonore garantissent des appels téléphoniques toujours clairs. Philips vous permet de vous concentrer sur la route et de garder vos mains sur le volant, pour un voyage plus agréable et plus sûr.

Entrée audio/MP3 pour écouter la musique de vos appareils portables

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 5

13

Avis

2

19/01/2016

Deutschland

Deutschland

Super Eigenschaften

Das Radio ist sehr bedienungsfreundlich,robust und sehr gut verarbeitet.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CarStudio CMD310 Medien-Dockingsystem für das Auto

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Cet avis concerne le produit CarStudio CMD310 Medien-Dockingsystem für das Auto

04/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

A Great all in one unit.

I was looking for a decent iPhone holder, a phone kit and a stereo that I could link my phone to. This unit does it all with great clarity, easy to install and great sound. The phone works and sounds clearer than other professionally fitted systems I have had in the past. The iPhone app is a bit clunky and needs refining, so I am 90% happy. I would be 100% happy if I can work out how to get the sound from my iPhone sat nav app to play through the speakers.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CarStudio CMD310 Car media docking system

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04/03/2013

United Kingdom

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A Great all in one unit.

I was looking for a decent iPhone holder, a phone kit and a stereo that I could link my phone to. This unit does it all with great clarity, easy to install and great sound. The phone works and sounds clearer than other professionally fitted systems I have had in the past. The iPhone app is a bit clunky and needs refining, so I am 90% happy. I would be 100% happy if I can work out how to get the sound from my iPhone sat nav app to play through the speakers.

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