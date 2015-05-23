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Arrêté
CED1900BT/12
Écoutez de la musique et regardez des vidéos en voiture
Le Philips CED1900BT est équipé d'un écran couleur 6,2" affichant vidéos et photos : le must en matière de divertissements en voiture. Profitez également de films et de musiques provenant de différentes sources, et ne manquez jamais un appel, grâce à son récepteur Bluetooth® intégré.
Écran tactile 15,7 cm (6,2")
Bluetooth®
La fonctionnalité mains libres Bluetooth® vous permet d'utiliser votre téléphone portable sans danger pendant que vous conduisez afin de ne rater aucun appel. Avec le récepteur Bluetooth® intégré, votre système audio pour voiture peut diffuser directement les fichiers musicaux de votre téléphone.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.0
sur 5
3
Avis
100%
recommandent ce produit
AlexTech69
23/05/2015
France
Bon rapport qualité/prix
Comparé au même produit vendu chez Mercedes pour mon Vito j'en suis vraiment très content . Le seul hic c'est le navigateur gps car Takara c'est pas ce qu'il y a de mieux mais j'avoue qu'il fonctionne bien quand même . Il n'existe pas de mise à jour de ce gps mais je suis en train de chercher un autre navigateur pour le remplacer . L'avantage c'est qu'il suffit d'en trouver un autre sur micro sd et le tour et joué !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
Oui, je recommande ce produit
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TITIN10
08/08/2013
France
excellent produit, sauf pour la navigation GPS
Tout fonctionne très bien , Ipod, Iphone, DVD et CD. Très bonne ergonomie . Le problème est que dans un appareil de cette qualité , il n'y ai pas un meilleur navigateur, car il s'agit d'un TAKARA , pas bien du tout .
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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actarus
27/07/2013
France
CED1901BT non referencé
aucunes précisions sur le modèle ced1901bt avec kit gps. il s agit d un travail de takara en ce qui concerne la navigation philips sous traite cette activité à takara. le meme produit sur le site australien propose un firmware pour mise a jour du produit. il le faudrait car on ne peut reelement pas ecouter la musique avec le gps en navigation. pour le reste ce produit est tres complet pour ce prix.
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