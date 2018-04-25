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Arrêté

Système audio/vidéo pour voiture

CE600BT/12

2.3

| (3) Avis

Écoutez de la musique et regardez des vidéos en voiture

Le nouveau Philips CE600BT réunit tout ce qui permet d'obtenir un son et une image de haute qualité en voiture : écran WVGA de 17,3 cm pour un affichage parfait, et DSP avancé avec convertisseur N/A 24 bits pour un son limpide.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Écoutez de la musique et regardez des vidéos en voiture

  • 17,3 cm (6,8") WVGA

  • DSP

  • Navigation et lecture sans fil

Music Zone, pour une scène sonore personnalisable

Music Zone, pour une scène sonore personnalisable

La technologie novatrice Music Zone de Philips permet au conducteur et aux passagers de bénéficier d'une spatialisation sensationnelle, fidèle à la vision de l'artiste. Les utilisateurs peuvent déplacer facilement la scène sonore du conducteur aux passagers et vice-versa, afin d'obtenir une spatialisation du son optimale dans la voiture. Le bouton dédié offre trois réglages de zone : Gauche, Droite et Avant (et Toutes), afin de répondre de manière simple et dynamique à vos besoins, que vous soyez seul ou accompagné de passagers.

Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique

Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique

La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.

Châssis parfait DIN 2.0

Châssis parfait DIN 2.0.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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2.3

sur 5

3

Avis

5
3

25/04/2018

España

España

CE600BT

Hola buenas tardes, compré ayer el CE600BT pero cuando pongo la fecha de hoy me dice que es martes 25 de abril, va con un día de retraso e incluso hoy en la mañana todavía estaba la fecha de hoy, sabéis como solucionar este problema? Gracias por vuestra atención

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CE600BT Sistemas de vídeo para el coche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CE600BT Sistemas de vídeo para el coche

18/06/2017

España

España

Si pero tinen que mejorar el software

La única dificultada que le veo de momento y es muy importante es no poder ver en la pantalla la persona que te llama por teléfono. Lo demás es llevadero, pero ese detalle para mi es importante.

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Cet avis concerne le produit CE600BT Sistemas de vídeo para el coche

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26/07/2020

España

España

Falla alguna opcion como el bt

Lo compre por precio pero me decepciono alguna de sus funciones y sobre todo que algunas de ellas no funcionaban bien. Esperando que me den uno nuevo. Y espero que se ha asi y vaya bien.

Pour

Modelo muy guapo

Contre

Para el precio le faltan opciones como la opcion de espejo para poder ver tu movil android en la pantalla y asi tambien visualizar el google maps.

Cet avis concerne le produit CE600BT Sistemas de vídeo para el coche

Date d'utilisation 2019-06-26

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