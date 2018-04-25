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Arrêté
CE600BT/12
Écoutez de la musique et regardez des vidéos en voiture
Le nouveau Philips CE600BT réunit tout ce qui permet d'obtenir un son et une image de haute qualité en voiture : écran WVGA de 17,3 cm pour un affichage parfait, et DSP avancé avec convertisseur N/A 24 bits pour un son limpide.
17,3 cm (6,8") WVGA
DSP
Navigation et lecture sans fil
La technologie novatrice Music Zone de Philips permet au conducteur et aux passagers de bénéficier d'une spatialisation sensationnelle, fidèle à la vision de l'artiste. Les utilisateurs peuvent déplacer facilement la scène sonore du conducteur aux passagers et vice-versa, afin d'obtenir une spatialisation du son optimale dans la voiture. Le bouton dédié offre trois réglages de zone : Gauche, Droite et Avant (et Toutes), afin de répondre de manière simple et dynamique à vos besoins, que vous soyez seul ou accompagné de passagers.
La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.
Châssis parfait DIN 2.0.
2.3
sur 5
3
Avis
rafalvaro
25/04/2018
España
CE600BT
Hola buenas tardes, compré ayer el CE600BT pero cuando pongo la fecha de hoy me dice que es martes 25 de abril, va con un día de retraso e incluso hoy en la mañana todavía estaba la fecha de hoy, sabéis como solucionar este problema? Gracias por vuestra atención
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CE600BT Sistemas de vídeo para el coche
Oui, je recommande ce produit
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PedroRF
18/06/2017
España
Si pero tinen que mejorar el software
La única dificultada que le veo de momento y es muy importante es no poder ver en la pantalla la persona que te llama por teléfono. Lo demás es llevadero, pero ese detalle para mi es importante.
Oui, je recommande ce produit
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Ivan1981
26/07/2020
España
Falla alguna opcion como el bt
Lo compre por precio pero me decepciono alguna de sus funciones y sobre todo que algunas de ellas no funcionaban bien. Esperando que me den uno nuevo. Y espero que se ha asi y vaya bien.
Pour
Modelo muy guapo
Contre
Para el precio le faltan opciones como la opcion de espejo para poder ver tu movil android en la pantalla y asi tambien visualizar el google maps.
Cet avis concerne le produit CE600BT Sistemas de vídeo para el coche
Date d'utilisation 2019-06-26
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