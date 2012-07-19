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Arrêté

Caméra HD

CAM150OR/00

4

| (5) Avis | 80% recommandent ce produit

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Robuste et étanche, la caméra ESee CAM150 est aussi à l'aise en intérieur qu'en extérieur, même dans l'eau ou la neige. Sa technologie de stabilisation avancée vous garantit des images ultra-nettes, tandis que l'enregistrement dans deux formats vous permet d'enregistrer une version pour le visionnage en HD et une autre, moins lourde, pour l'envoi par e-mail, pour un partage en toute simplicité.

Voir tous les avantages

Même dans l'eau ou la neige

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Design fin et compact pour tenir dans la poche

Flash, autofocus, détection du visage et du sourire

Flash, autofocus, détection du visage et du sourire

Quick impression pour un mini-film récapitulant vos vidéos

Quick impression pour un mini-film récapitulant vos vidéos

Réalisez un récapitulatif en images de vos vidéos, d'une simple pression sur un bouton. Quick impression sélectionne automatiquement des extraits de vos dernières vidéos et les intègre à un synopsis de vos enregistrements. Retrouvez instantanément l'essentiel de vos vidéos ou rafraîchissez-vous simplement la mémoire. Il vous suffit de sélectionner Quick Impression sur votre caméra. Revivre vos meilleurs souvenirs n'a jamais été aussi facile.

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4.0

sur 5

5

Avis

80%

recommandent ce produit

3
2

19/07/2012

France

France

images époustouflantes

Que dire de cet appareil... quasi parfait dans tous les domaines ( vidéo, photo,) seul petit hic la dragonne non réglable et ajustable (méfiance dans l'eau). Donc recommandé sans hésitation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM150OR Caméra HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM150OR Caméra HD

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM150OR HD camcorder

Oui, je recommande ce produit

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26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.

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Cet avis concerne le produit CAM150OR HD camcorder

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