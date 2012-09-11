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Arrêté
CAM110SL/00
Immortaliser et partager les grands moments, très facilement
Réalisez des vidéos Full HD encore plus réussies grâce à la technologie de stabilisation très efficace du caméscope ESee. Le double format d'enregistrement vous permet aussi bien d'enregistrer en HD ou dans un format moins lourd pour l'envoi par e-mail que de diffuser vos vidéos sur votre téléviseur jusqu'à 4 fois plus vite.
Grâce au logiciel Windows intégré, vous pouvez poster vos films sur des sites Web tels que YouTube, Facebook, Twitter et Vimeo sans souci. Pour les utilisateurs Mac, vous pouvez organiser, modifier et partager vos vidéos avec iMovie d'iLife. Grâce à une technique de compression avancée, le format vidéo HD (H.264) utilisé par la caméra Philips génère des fichiers moins volumineux que ceux des caméras, appareils photo et téléphones portables standard, et ce, sans aucune réduction de qualité vidéo, ce qui vous permet de les partager rapidement avec vos amis ! Ces fichiers sont également utilisables par d'autres programmes tels qu'iPhoto et Windows Movie Maker.
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4.1
sur 5
7
Avis
86%
recommandent ce produit
BBMartin
11/09/2012
Nederland
heerlijk toestel met goede resultataen
Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CAM110SL HD-camcorder
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CAM110SL HD-camcorder
pieterwvd46
11/09/2012
Nederland
Acheteur vérifié
heerlijk toestel met goede resultataen
Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CAM110SL HD-camcorder
Oui, je recommande ce produit
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musso06
15/07/2012
France
Simplicité et Ergonomie
Simple d'utilisation, bonne qualité photo et vidéo, compact
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CAM110SL Caméra HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CAM110SL Caméra HD