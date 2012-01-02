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Arrêté

Caméra HD

CAM110RD/00

4.5

| (6) Avis | 100% recommandent ce produit

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Réalisez des vidéos Full HD encore plus réussies grâce à la technologie de stabilisation très efficace du caméscope ESee. Le double format d'enregistrement vous permet aussi bien d'enregistrer en HD ou dans un format moins lourd pour l'envoi par e-mail que de diffuser vos vidéos sur votre téléviseur jusqu'à 4 fois plus vite.

Voir tous les avantages

Avec stabilisateur avancé

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Partage rapide pour l'envoi par e-mail ou la diffusion sur Facebook/YouTube

Partage rapide pour l'envoi par e-mail ou la diffusion sur Facebook/YouTube

Grâce au logiciel Windows intégré, vous pouvez poster vos films sur des sites Web tels que YouTube, Facebook, Twitter et Vimeo sans souci. Pour les utilisateurs Mac, vous pouvez organiser, modifier et partager vos vidéos avec iMovie d'iLife. Grâce à une technique de compression avancée, le format vidéo HD (H.264) utilisé par la caméra Philips génère des fichiers moins volumineux que ceux des caméras, appareils photo et téléphones portables standard, et ce, sans aucune réduction de qualité vidéo, ce qui vous permet de les partager rapidement avec vos amis ! Ces fichiers sont également utilisables par d'autres programmes tels qu'iPhoto et Windows Movie Maker.

Connexion directe au téléviseur via HDMI pour visionner vos vidéos en HD

Connexion directe au téléviseur via HDMI pour visionner vos vidéos en HD

Prise USB intégrée pour une connexion facile à votre PC/Mac

Prise USB intégrée pour une connexion facile à votre PC/Mac

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 5

6

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

02/01/2012

Nederland

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM110RD HD-camcorder

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31/12/2011

Nederland

Nederland

Zeer goede koop !

Fijne, handzame camera. Ziet er gelikt uit ! Super beeldkwaliteit. Door kleine formaat, makkelijk overal mee naartoe te nemen. Aanrader! Jammer alleen dat je deze camera in de winkel haast niet tegenkomt, en alleen via online-shops kunt kopen. Ben er ook toevallig achter gekomen dat Philips deze camera maakte.

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10/10/2011

Deutschland

Deutschland

Sehr gut für unterwegs

Ich bin begeistert von der kleinen Kamera und der Qualität der Bilder. Auf jeden Fall muss man aber gleich eien Micro-SD Karte kaufen, sonst kann man nicht gleich losfilmen. Natürlich ersetzt sie nicht eine gut Kamera, wenn man bestimmte Anlässe filmen will, aber für unterwegs, um kurze Aufnahmen zu machen, ist diese Kamera ideal. Auch Fotos werden gut.

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