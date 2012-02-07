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Arrêté

Caméra HD

CAM110BU/00

3.4

| (82) Avis

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Réalisez des vidéos Full HD encore plus réussies grâce à la technologie de stabilisation très efficace du caméscope ESee. Le double format d'enregistrement vous permet aussi bien d'enregistrer en HD ou dans un format moins lourd pour l'envoi par e-mail que de diffuser vos vidéos sur votre téléviseur jusqu'à 4 fois plus vite.

Voir tous les avantages

Avec stabilisateur avancé

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Prise USB intégrée pour une connexion facile à votre PC/Mac

Prise USB intégrée pour une connexion facile à votre PC/Mac

Design fin et compact pour tenir dans la poche

Réalisez des vidéos plus nettes et plus claires grâce au stabilisateur avancé

Réalisez des vidéos plus nettes et plus claires grâce au stabilisateur avancé

Le stabilisateur avancé vous permet des réaliser de magnifiques vidéos que vous ne vous lasserez pas de partager avec vos proches. Les capteurs gyroscopiques se basent sur des algorithmes avancés pour vous garantir des vidéos nettes et sans distorsion. Ils mesurent la distance qui sépare le sol de la lentille de la caméra, puis effectuent les corrections nécessaires lorsque l'appareil bouge. Cette technologie avancée vous promet des images nettes à chaque fois. Vous pouvez ainsi réaliser des vidéos de qualité exceptionnelle et garder une trace de tous ces instants magiques.

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3.4

sur 5

82

Avis

07/02/2012

België

België

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM110BU Caméra HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM110BU Caméra HD

05/06/2012

Nederland

Nederland

Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik

Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM110BU HD-camcorder

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM110BU HD-camcorder

21/05/2012

Nederland

Nederland

heel goed en handig ding

Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM110BU HD-camcorder

Oui, je recommande ce produit

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