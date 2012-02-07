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Arrêté
CAM110BU/00
Immortaliser et partager les grands moments, très facilement
Réalisez des vidéos Full HD encore plus réussies grâce à la technologie de stabilisation très efficace du caméscope ESee. Le double format d'enregistrement vous permet aussi bien d'enregistrer en HD ou dans un format moins lourd pour l'envoi par e-mail que de diffuser vos vidéos sur votre téléviseur jusqu'à 4 fois plus vite.
Le stabilisateur avancé vous permet des réaliser de magnifiques vidéos que vous ne vous lasserez pas de partager avec vos proches. Les capteurs gyroscopiques se basent sur des algorithmes avancés pour vous garantir des vidéos nettes et sans distorsion. Ils mesurent la distance qui sépare le sol de la lentille de la caméra, puis effectuent les corrections nécessaires lorsque l'appareil bouge. Cette technologie avancée vous promet des images nettes à chaque fois. Vous pouvez ainsi réaliser des vidéos de qualité exceptionnelle et garder une trace de tous ces instants magiques.
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3.4
sur 5
82
Avis
07/02/2012
België
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CAM110BU Caméra HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CAM110BU Caméra HD
HGL005
05/06/2012
Nederland
Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik
Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CAM110BU HD-camcorder
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CAM110BU HD-camcorder
rijkste
21/05/2012
Nederland
heel goed en handig ding
Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CAM110BU HD-camcorder
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CAM110BU HD-camcorder