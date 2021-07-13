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  • Authentique espresso italien
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Arrêté

SaecoPastilles dégraissantes

CA6704/60

4.5
| (20) Avis | 95% recommandent ce produit
Authentique espresso italien
Les pastilles dégraissantes pour les machines Saeco éliminent parfaitement l'huile de café de l'unité de préparation de votre machine espresso.
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Maintient la propreté du groupe café de votre Saeco

Authentique espresso italien

  • pour les machines espresso Saeco

  • pour 6 utilisations

  • Prolongez la durée de vie de la machine

  • utilisation mensuelle

Protège les machines espresso contre l'encrassement dû aux résidus de café

Les pastilles dégraissantes Saeco éliminent tous les résidus d'huile de café, afin que votre machine espresso fonctionne de manière efficace, pour un résultat parfait.

Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de votre machine espresso

Prolongez la durée de vie de votre machine espresso pour en profiter plus longtemps. Pour garantir des performances optimales à long terme, nettoyez votre appareil tous les mois ou toutes les 500 tasses.

Préserve les saveurs du café au quotidien

Préserve les saveurs du café au quotidien

L'entretien régulier de votre machine espresso Saeco permet de préserver les arômes et les saveurs du café.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.5

sur 5

20

Avis

95%

recommandent ce produit

3
2

13/07/2021

Deutschland

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Acheteur vérifié

Macht das was es soll

Alles wieder gut gesäubert,und ist auch leicht zu handhaben

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CA6704/10 Kaffeefettlöser-Tabletten

Oui, je recommande ce produit

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14/04/2021

Deutschland

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Acheteur vérifié

Sehr gut

Leicht in der Anwendung und glaube, dass die Reinigung gut ist. Kann ja nicht IN die Maschine schauen

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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23/01/2021

Deutschland

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Acheteur vérifié

Super zufrieden

Bis jetzt bin ich zufrieden und hoffe dass dies auch so bleibt.

Oui, je recommande ce produit

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