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Arrêté

Microchaîne

BTM2310/12

3.9
| (29) Avis
Relaxez-vous en musique
Écoutez les titres de votre smartphone, diffusez votre bibliothèque musicale via Bluetooth® et écoutez vos CD et MP3 sur ce système audio Philips compact et tout-en-un. Chargez tous vos appareils intelligents (smartphones, tablettes, etc.) grâce au port USB intégré.
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L'obsession du son

Relaxez-vous en musique

  • Bluetooth®

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • Port USB pour charge

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Puissance de sortie maximale 15 W

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 5

29

Avis

2

17/01/2016

France

France

Tres bon produit

La seule chose qui m'ennuie vraiment est de ne pas avoir de sortie audio pour un casque! Impossible de télécharger la mise a jour!

Cet avis concerne le produit BTM2310 Microchaîne

Cet avis concerne le produit BTM2310 Microchaîne

20/02/2015

France

France

Très bon en 1ère chaîne pour un ado

Les plus : Tout fonctionne TB. Mise en route très simple et très intuitive. Baffles largement suffisant pour chambre de 10 à 15 mètres carrés. BT reconnus facilement. Son correct. Télécommande au top, pas trop chargée et qui a tout ce qu'il faut. Les moins : la fonction réveil n'est pas bien expliquée dans le manuel fourni. Il faut être en veille pour activer celle-ci (info trouvé sur site Philips). Le démarrage du CD est un peu lent : compter 5 bonnes secondes avant qu'un son ne soit produit. Cable des baffles jusqu'à la chaîne un peu court à mon sens (un petit mètre). Je recommande sans hésitation ce produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2310 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2310 Microchaîne

20/02/2015

France

France

Très bon en 1ère chaîne pour un ado

Les plus : Tout fonctionne TB. Mise en route très simple et très intuitive. Baffles largement suffisant pour chambre de 10 à 15 mètres carrés. BT reconnus facilement. Son correct. Télécommande au top, pas trop chargée et qui a tout ce qu'il faut. Les moins : la fonction réveil n'est pas bien expliquée dans le manuel fourni. Il faut être en veille pour activer celle-ci (info trouvé sur site Philips). Le démarrage du CD est un peu lent : compter 5 bonnes secondes avant qu'un son ne soit produit. Cable des baffles jusqu'à la chaîne un peu court à mon sens (un petit mètre). Je recommande sans hésitation ce produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2310 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

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