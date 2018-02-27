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Arrêté

Microchaîne

BTB2670/12

4.5

| (6) Avis | 100% recommandent ce produit

Un son hi-fi adapté à votre environnement

Écoutez les titres de votre smartphone, diffusez votre bibliothèque musicale via Bluetooth® et écoutez vos CD et MP3 sur ce système audio Philips compact tout-en-un. Vous pouvez également écouter vos émissions de radio favorites sur les stations DAB+ et FM.

Voir tous les avantages

Un son hi-fi adapté à votre environnement

  • Bluetooth®

  • avec MULTIPAIR

  • DAB+

Mode veille Bluetooth® permanent pour faciliter la reconnexion

Mode veille Bluetooth® permanent pour faciliter la reconnexion

Après une connexion initiale, la fonction Bluetooth® de votre smartphone permet de sortir votre chaîne Philips du mode veille. La source Bluetooth® est également activée, pour une diffusion en streaming facile et rapide de la musique, à tout moment.

Conception compacte qui s'adapte à tous les intérieurs et tous les modes de vie

Conception compacte pour tous les espaces et styles de vie. Avec son design élégant et sa taille réduite, ce produit trouve sa place dans tous les intérieurs.

Charge USB rapide et efficace pour votre smartphone

Charge USB rapide et efficace pour votre smartphone

Le port USB ne sert pas seulement à diffuser de la musique. Le système de gestion intelligente de l'alimentation USB permet une intensité de charge rapide à 2 A, afin de charger rapidement votre smartphone lorsque la chaîne est en mode veille.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 5

6

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

27/02/2018

France

France

Satisfait

Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTB2670 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTB2670 Microchaîne

05/02/2018

France

France

Ce produit me convient parfaitement

Micro chaîne très sympa avec d’agréables fonctionnalités simples à utiliser. Le son est correct. Seules manquent des radios sur la FM et la DAB en Normandie pour pouvoir profiter pleinement du produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTB2670 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTB2670 Microchaîne

09/09/2018

Danmark

Danmark

Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT

God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTB2670 Mikromusiksystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTB2670 Mikromusiksystem

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