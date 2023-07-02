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Arrêté

Beardtrimmer series 7000Tondeuse à barbe à système d’aspiration

BT7085/32

3.8

| (1042) Avis

Une barbe impeccable et moins de nettoyage

Cette tondeuse barbe et barbe de 3 jours offre des performances exceptionnelles. Le sabot barbe de 3 jours a été conçu pour obtenir exactement le résultat voulu. Le système d'aspiration intégré aspire les poils pour réduire la corvée de nettoyage.

Voir tous les avantages

avec le nouveau système d'aspiration

Une barbe impeccable et moins de nettoyage

  • Pas de 1 mm

  • Afficheur multifonction

  • 75 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Bouton Turbo

Sabot flexible permettant un suivi précis et régulier des contours

Sabot flexible permettant un suivi précis et régulier des contours

Sabot de guidage flexible qui suit les courbes de votre visage pour une coupe nette, facile et en douceur.

Afficheur multifonction

Afficheur multifonction

L'afficheur multifonction indique la hauteur de coupe

Système de blocage transport

Le système de verrouillage pour voyage protège votre produit pour éviter toute mise en marche accidentelle lorsqu'il est dans votre sac.

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3.8

sur 5

1042

Avis

02/07/2023

France

France

Fonctionne très bien, depuis 7 ans

Rasoir complet avec système d'aspiration très très performant. Aucun rasoir actuel (2023) n'est aussi pratique et hygiénique(!). Tiens bien dans la main et peut être utilisé pendant qu'il se recharge. Un chouilla + bruyant qu'un rasoir courant (vu qu'il y un vrais système d'aspiration..), c'est vrais, mais ceux qui se plaignent des languettes cassées sont responsables de leurs propre bêtise, quand on veut que quelque chose dure, on fait attention. J'ai le miens depuis près de 7 ans et je l'utilise comme je veux, tous les 2/3 jours, lavabo 98% nickel. Je regrette vraiment que Philips ait arrêté ce produit sans le replacer par mieux.

Pour

Système d'aspiration efficace et hygiénique

Contre

Philips a arrêter de fabriquer ce produit ou une version améliorée.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

Date d'utilisation 2021-07-02

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

Date d'utilisation 2021-07-02

17/06/2019

France

France

Trés Bon Matos

Cette tondeuse est parfaite. Un seul mais gros défaut c'est que au bout de quelques année d'utilisation les tenons qui servent à maintenir la tête se cassent et rende le matériel inutilisable. Je recommande ce produit, mais à manipuler avec précaution.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

23/01/2017

France

France

Acheteur vérifié

parfait!

très bonne outil! un peu grand comparé a mon ancienne mais gros gain de temps car plus besoin de nettoyer le lavabo ^^ le réglage de la taille de coupe est facile ça aspire bien les poils dans l'ensemble juste deux trois petit malins qui arrivent a se faufiler, juste attention a ne pas mettre sa main sur la grille d’expulsion de l'air sinon forcement c’est moins efficace ^^

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7204/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7204/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

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