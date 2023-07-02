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Arrêté
BT7085/32
Une barbe impeccable et moins de nettoyage
Cette tondeuse barbe et barbe de 3 jours offre des performances exceptionnelles. Le sabot barbe de 3 jours a été conçu pour obtenir exactement le résultat voulu. Le système d'aspiration intégré aspire les poils pour réduire la corvée de nettoyage.
Pas de 1 mm
Afficheur multifonction
75 min d'autonomie pour 1 h de charge
Bouton Turbo
Sabot de guidage flexible qui suit les courbes de votre visage pour une coupe nette, facile et en douceur.
L'afficheur multifonction indique la hauteur de coupe
Le système de verrouillage pour voyage protège votre produit pour éviter toute mise en marche accidentelle lorsqu'il est dans votre sac.
3.8
sur 5
1042
Avis
Kupe
02/07/2023
France
Fonctionne très bien, depuis 7 ans
Rasoir complet avec système d'aspiration très très performant. Aucun rasoir actuel (2023) n'est aussi pratique et hygiénique(!). Tiens bien dans la main et peut être utilisé pendant qu'il se recharge. Un chouilla + bruyant qu'un rasoir courant (vu qu'il y un vrais système d'aspiration..), c'est vrais, mais ceux qui se plaignent des languettes cassées sont responsables de leurs propre bêtise, quand on veut que quelque chose dure, on fait attention. J'ai le miens depuis près de 7 ans et je l'utilise comme je veux, tous les 2/3 jours, lavabo 98% nickel. Je regrette vraiment que Philips ait arrêté ce produit sans le replacer par mieux.
Pour
Système d'aspiration efficace et hygiénique
Contre
Philips a arrêter de fabriquer ce produit ou une version améliorée.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Date d'utilisation 2021-07-02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Date d'utilisation 2021-07-02
J2Claude
17/06/2019
France
Trés Bon Matos
Cette tondeuse est parfaite. Un seul mais gros défaut c'est que au bout de quelques année d'utilisation les tenons qui servent à maintenir la tête se cassent et rende le matériel inutilisable. Je recommande ce produit, mais à manipuler avec précaution.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
stf66
23/01/2017
France
Acheteur vérifié
parfait!
très bonne outil! un peu grand comparé a mon ancienne mais gros gain de temps car plus besoin de nettoyer le lavabo ^^ le réglage de la taille de coupe est facile ça aspire bien les poils dans l'ensemble juste deux trois petit malins qui arrivent a se faufiler, juste attention a ne pas mettre sa main sur la grille d’expulsion de l'air sinon forcement c’est moins efficace ^^
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7204/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7204/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration