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Beardtrimmer series 5000Tondeuse à barbe

BT5522/15

4.4
| (1012) Avis | 92% recommandent ce produit

1 récompense

Précision avancée
La tondeuse à barbe et barbe de 3 jours haut de gamme Philips 5500 coupe aussi les cheveux. Elle est conçue pour produire une coupe régulière quel que soit l'angle, avec 40 hauteurs réglables. Lames en acier DualCut et batterie Lithium-ion offrant une autonomie de 120 minutes.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Un contrôle inégalé pour la barbe et les cheveux

Précision avancée

  • Pas de 0,2 mm

  • Lames auto-affûtées en métal

  • 120 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Guide de coupe PRO dynamique

Taille uniformément et attrape les poils couchés

Taille uniformément et attrape les poils couchés

Les barbes de 3 jours n'y résistent pas. Le système Lift&Trim Pro attrape tous les poils couchés et les soulève pour permettre aux lames de les couper avec précision. C'est également une tondeuse idéale pour les longues barbes.

Lames auto-affûtées ne nécessitant aucun entretien

Lames auto-affûtées ne nécessitant aucun entretien

Adaptées aux poils les plus épais, les lames doublement affûtées assurent un dessin précis des contours et une coupe d'excellente qualité à chaque fois. Aucun lubrifiant et aucune lame de rechange ne sont nécessaires.

Permet de régler différentes hauteurs de coupe

Coupez à la hauteur exacte que vous souhaitez obtenir. Il vous suffit de tourner la molette de précision sur l'une des 40 hauteurs de coupe comprises entre 0,4 et 10 mm et séparées par des pas de 0,2 mm.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 5

1012

Avis

92%

recommandent ce produit

18/01/2026

France

France

N'arrache pas les poils

Tout simplement le meilleur rapport qualité prix. La tondeuse n'arrache pas les poils de barbe, contrairement a d'autres marques.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Tondeuse à barbe

18/12/2023

France

France

Très bon produit

Très bon produit, très bonne autonomie, coupe nette, simple et rapide. Pour une barbe longue je ne sais pas mais pour un rasage deux fois par semaine pour barbe courte il est top…

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

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07/03/2023

France

France

Acheteur vérifié

Efficace, précise, rien de superflu

Cette tondeuse n’est pas bruyante, elle est précise, son efficacité est évidente et sa douceur est exemplaire . Son autonomie est largement suffisante, reste à voir sa tenue dans le temps, je recommande donc ce produit au prix intéressant.

Pour

Rapport qualité prix

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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