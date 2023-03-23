Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Tondeuses à barbe et multistyles
Toutes les séries
Beardtrimmer series 3000 Tondeuse à barbe
Arrêté
Assistance
BT3236/14
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie (des conditions peuvent s'appliquer).
Manuel d’utilisation
Déclaration de conformité européenne - English (US)
Tout (10)
Puis-je utiliser ma tondeuse Philips branchée sur le secteur ?
Comment charger ma tondeuse Philips ?
Comment nettoyer ma tondeuse Philips ?
Que signifient les symboles sur ma tondeuse Philips ?
Comment tailler ma barbe avec mon produit Philips ?
ShaversBrosse nettoyante
Beard trimmer Series 3000Sabot barbe
Lame
Ma nouvelle tondeuse à barbe ou mon nouveau rasoir Philips ne s'allume pas.
Ma tondeuse Philips ne se charge pas
La batterie de ma tondeuse Philips se décharge rapidement
Ma tondeuse Philips ne fonctionne pas
La coupe de ma tondeuse Philips est inégale
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider