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Arrêté

Beardtrimmer series 3000Tondeuse à barbe

BT3236/14

4.4
| (606) Avis | 92% recommandent ce produit
Une barbe de 3 jours en toute simplicité
Cette tondeuse avec guide de coupe dynamique innovant soulève et saisit les poils couchés, pour une coupe plus efficace et uniforme. Obtenez en toute simplicité une barbe de 3 jours, une barbe courte, ou une barbe longue.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Le guide de coupe dynamique permet 30 % de passages en moins

Une barbe de 3 jours en toute simplicité

  • Pas de 0,5 mm

  • Lames 100 % métal

  • 60 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Guide de coupe dynamique

Taille uniformément et attrape les poils couchés

Taille uniformément et attrape les poils couchés

Idéale pour la barbe de 3 jours, la tondeuse à barbe Philips est dotée de notre nouveau guide de coupe dynamique : un sabot qui soulève et guide les poils jusqu'au niveau des lames, pour une coupe uniforme.

Lames doublement affûtées pour une coupe plus rapide

Lames doublement affûtées pour une coupe plus rapide

Cette tondeuse est pourvue de lames 100 % métal doublement affûtées qui coupent davantage de poils à chaque passage, pour une coupe plus rapide.

Lames douces pour la peau pour une peau soyeuse

Lames douces pour la peau pour une peau soyeuse

Conçues pour prévenir les égratignures et l’irritation, les lames ont des pointes arrondies pour un contact plus doux avec la peau.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 5

606

Avis

92%

recommandent ce produit

22/11/2025

France

France

Acheteur vérifié

Bonne tondeuse à barbe

Bonne tondeuse électrique pour la barbe facile d’utilisation et maniable. Je l’utilise depuis déjà quelques mois et je n’ai rien trouvé à redire. Elle coupe bien et est facile à nettoyer. Je recommande ce produit.

Pour

Facile d’utilisation et une bonne précision

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Tondeuse à barbe

16/02/2024

France

France

Acheteur vérifié

Tondeuse légère et maniable

Tondeuse précise , plusieurs niveaux de coupe (10), Prix intéressant

Contre

Ras

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe

06/02/2023

France

France

Acheteur vérifié

Tondeuse parfaite

Très belle tondeuse avec de belle finition. parfaite pour une tonte sur mesure de votre barbe ou bouc/ je ne peux que la recommander.

Pour

tondeuse simple a utiliser

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe

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Produits de soin masculin

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