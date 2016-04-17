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Arrêté
Une enceinte parée pour l'aventure
Cette enceinte portable sans fil robuste résiste à l'eau et vous accompagne partout, en intérieur comme en extérieur, en plaine comme en montagne, par beau temps comme par mauvais temps. Qualité sonore et robustesse exceptionnelles.
Bluetooth®
Micro intégré pour la prise d'appel
Batterie rechargeable
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
Robuste, étanche, design flottant, conçu pour l'extérieur
4.4
sur 5
21
Avis
95%
recommandent ce produit
jojo74
17/04/2016
France
Bon mais...
Dommage que pour un produit neuf, au déballage il présente deux encoches, marques sur les bords, pourtant tout l'emballage est neuf, n'a jamais été ouvert. Sinon, c'est un bon produit, à voir avec le temps, pas de firmware à mettre à jour? Pas de housse ou de dragonne offerte?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT2200B Enceinte portable sans fil
Oui, je recommande ce produit
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pangui
12/01/2016
España
Diseño a muy buen precio
Muy buen producto, el diseño es muy cuidado e impactante. El sonido es bastante bueno para lo compacto que es, echo de menos un poco más de bajos, pero aún así es bastante bueno. El que sea resistente al agua es bueno, aunque como todos estos dispositivos acuáticos, lo mejor es mantenerlos alejados, ya que si se moja y deja de funcionar la culpa es tuya y no te lo cubre la garantía.
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Cet avis concerne le produit BT2200B altavoz portátil inalámbrico
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joshi
14/06/2015
España
Satisfecho con este pequeño
La verdad, es que el sonido es muy bueno, un altavoz compacto, de fácil uso, y por lo que he podido comprobar hasta el momento, la autonomía es genial. Que se pueda mojar, ya es la bomba, aunque evitaré de que pase. Pero es un plus, por si uno se lo deja al aire libre accidentamente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT2200B altavoz portátil inalámbrico
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