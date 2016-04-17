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Arrêté

Enceinte portable sans fil

BT2200B/00

4.4

| (21) Avis | 95% recommandent ce produit

Une enceinte parée pour l'aventure

Cette enceinte portable sans fil robuste résiste à l'eau et vous accompagne partout, en intérieur comme en extérieur, en plaine comme en montagne, par beau temps comme par mauvais temps. Qualité sonore et robustesse exceptionnelles.

Voir tous les avantages

Une enceinte parée pour l'aventure

  • Bluetooth®

  • Micro intégré pour la prise d'appel

  • Batterie rechargeable

Utilisez votre propre bandoulière pour le transporter où vous le souhaitez

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Robuste, étanche, design flottant, conçu pour l'extérieur

Robuste, étanche, design flottant, conçu pour l'extérieur

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.4

sur 5

21

Avis

95%

recommandent ce produit

3
1

17/04/2016

France

France

Bon mais...

Dommage que pour un produit neuf, au déballage il présente deux encoches, marques sur les bords, pourtant tout l'emballage est neuf, n'a jamais été ouvert. Sinon, c'est un bon produit, à voir avec le temps, pas de firmware à mettre à jour? Pas de housse ou de dragonne offerte?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT2200B Enceinte portable sans fil

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Cet avis concerne le produit BT2200B Enceinte portable sans fil

12/01/2016

España

España

Diseño a muy buen precio

Muy buen producto, el diseño es muy cuidado e impactante. El sonido es bastante bueno para lo compacto que es, echo de menos un poco más de bajos, pero aún así es bastante bueno. El que sea resistente al agua es bueno, aunque como todos estos dispositivos acuáticos, lo mejor es mantenerlos alejados, ya que si se moja y deja de funcionar la culpa es tuya y no te lo cubre la garantía.

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Cet avis concerne le produit BT2200B altavoz portátil inalámbrico

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Cet avis concerne le produit BT2200B altavoz portátil inalámbrico

14/06/2015

España

España

Satisfecho con este pequeño

La verdad, es que el sonido es muy bueno, un altavoz compacto, de fácil uso, y por lo que he podido comprobar hasta el momento, la autonomía es genial. Que se pueda mojar, ya es la bomba, aunque evitaré de que pase. Pero es un plus, por si uno se lo deja al aire libre accidentamente.

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Cet avis concerne le produit BT2200B altavoz portátil inalámbrico

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Cet avis concerne le produit BT2200B altavoz portátil inalámbrico

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