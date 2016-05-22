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Arrêté

Enceinte portable sans fil

BT100W/00

3.8

| (41) Avis

Votre musique avec vous en permanence

D'une compacité pratique en déplacement, offrant un excellent son, tout un choix de couleurs ainsi qu'une fonction de streaming sans fil Bluetooth®, le BT100 est idéal pour le globe-trotter féru de mode qui sommeille en vous.

Voir tous les avantages

Votre musique avec vous en permanence

  • Bluetooth®

  • Micro intégré pour la prise d'appel

  • Batterie rechargeable

  • 2 W

Performances audio avancées et conception mince

Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu

Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu

Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 5

41

Avis

22/05/2016

France

France

Acheteur vérifié

Excellent rapport qualité prix

J utilise cette enceinte en complément d'une plus puissante mais elle dégage un son super, ce n est pas une qualité home cinéma mais cela suffit largement !!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT100B Enceinte portable sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT100B Enceinte portable sans fil

24/03/2015

France

France

Très bon produit

Complètement satisfait du produit, conforme à ce que je recherchais je le recommande facile d'utilisation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT100B Enceinte portable sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT100B Enceinte portable sans fil

31/08/2018

España

España

BUEN PRODUCTO

Este altavoz, cumple su función a la perfección y con una buena calidad de sonido y con un alcance muy bueno. Es pequeño y muy manejable, fácil de usar. Estoy muy contento con la compra.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT100A Parlante portátil inalámbrico

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT100A Parlante portátil inalámbrico

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