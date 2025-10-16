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Lumea IPL 8000 Series Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

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  • Comment utiliser l'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea série 8000 | Guide étape par étape
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