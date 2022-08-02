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Dois-je utiliser mon épilateur ou mon rasoir féminin Philips sur peau sèche ou humide ?
L'utilisation d'une grille de rasage sur tout le corps est-elle sûre ?
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Puis-je rincer à l'eau mes produits d'épilation Philips ?
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EpilatorTête de tondeuse
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Satinelle/Epilator series 8000Tête de rasage
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L'épilateur Philips n'élimine pas bien les poils
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