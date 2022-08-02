Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Épilation
Toutes les séries
Beauty Set Series 9000 Pour tout le corps
Assistance
BRE740/90
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Guide de mise en route
Manuel d'informations importantes
Tout (7)
Dois-je utiliser mon épilateur ou mon rasoir féminin Philips sur peau sèche ou humide ?
Puis-je rincer à l'eau mes produits d'épilation Philips ?
Où se trouve le numéro de série/modèle de mon épilateur Philips ?
Puis-je voyager avec mon produit de soin ou de beauté Philips ?
Comment fixer le sabot sur ma tondeuse bikini Philips ?
EpilatorGant exfoliant
Lady shavers PhilipsPochette
EpilatorTête de tondeuse
Trousse
Sabot de coupe
Epilator series 8000Transmission d'embout pédicure
Set pince à épiler
Mon épilateur Philips ne charge pas
Mon épilateur Philips ne fonctionne pas
L'épilateur Philips n'élimine pas bien les poils
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider