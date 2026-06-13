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Pour les jambes et le corps
Utilisation sans fil
+ 5 accessoires
La technologie Double Action synchronise les longs disques en céramique en continu pour saisir et éliminer même les poils de 0,5 mm. La tête d’épilation large avec ses disques 50 % plus longs élimine plus de poils en une seule fois*. Préparez-vous à vivre des semaines douces et sans tracas.
Nos disques tournent également plus rapidement par minute que le Braun Silk-Épil 9.
32 disques en céramique fabriqués à partir de matériaux hypoallergéniques pour une utilisation confortable. Ils glissent facilement sur votre peau avec moins de frottements et plus de contact avec la peau*. Une sensation agréable sur la peau, selon 91 % des femmes**.
4.4
sur 5
717
Avis
91%
recommandent ce produit
Sylrol
13/06/2026
France
Acheteur vérifié
Ce produit rempli son office
Pratique, facilité d' utilisation et surtout pas douloureux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 8000 BRE700/00 Épilateur 100 % étanche
Date of Use 2026-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 8000 BRE700/00 Épilateur 100 % étanche
Date of Use 2026-06-01
Cecile 27
22/07/2024
France
Juste « parfait!!! »
J’utilise ce modèle depuis des années… et maintenant je retourne sur votre site pour en acheter un pour ma fille 👍
Pour
Utilisation sans fil
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 8000 BRE710/00 Épilateur 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 8000 BRE710/00 Épilateur 100 % étanche
Thefrussian
04/07/2024
France
Acheteur vérifié
Un set très complet pour chouchouter son corps
C'est un ser que je regrette de ne pas avoir acheté plus tôt. Il est très complet et me permet de m'épiler, me raser, mettre au carré mes sourcils, exfolier et masser ma peau... J'ai toujours eu des soucis de poils incarnés et j'en ai beaucoup moins depuis que j'utilise la brosse exfoliante pour me laver une fois par semaine. L'epilateur est pratique, simple d'utilisation, ergonomique... Bref, c'est super agréable de s'en servir! Enfin, cerise sur le gâteau, l'épilation est beaucoup moins douloureuse qu'avec les générations précédentes (j'avais un satinelle prestige depuis 2015). J'adore et je recommande !
Pour
Ergonomie, lumière, sans douleur, accessoires pour tout le corps
Contre
Autonomie pour tenir toutes les fonctions
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Pour tout le corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Pour tout le corps
vs Philips Satinelle Advanced and Satinelle Prestige
CLT Allemagne N=153, 2019