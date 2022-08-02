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Est-il possible d'endommager les vaisseaux lymphatiques au niveau de mes aisselles lors de l'utilisation de l'épilateur ?
Dois-je utiliser mon épilateur ou mon rasoir féminin Philips sur peau sèche ou humide ?
L'utilisation d'une grille de rasage sur tout le corps est-elle sûre ?
Puis-je rincer à l'eau mes produits d'épilation Philips ?
Où se trouve le numéro de série/modèle de mon épilateur Philips ?
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Mon épilateur Philips est bruyant.
Ma peau est irritée après l'utilisation de mon épilateur Philips
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