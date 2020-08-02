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BRE632/00
Pour les jambes, le corps et le visage
Disques en céramique pour poils fins
Poignée en forme de S
+ 5 accessoires
Notre tête d'épilation est la seule à être fabriquée avec une surface en céramique texturée capable d'arracher les poils, même les plus fins, en douceur, à une longueur 4 fois inférieure à ce qui est possible avec l'épilation à la cire. La rotation du disque est encore plus rapide qu'avant (2 200 tr/min), pour une épilation à une vitesse inégalée.
La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.
La poignée ergonomique en forme de S est facile à manier, pour une maîtrise parfaite et un meilleur accès aux différentes zones du corps. Elle permet des mouvements précis et naturels sur tout le corps.
3.9
sur 5
635
Avis
Aslan45
02/08/2020
France
Acheteur vérifié
Rapide et efficace !!
L’épilateur est très efficace même sur le poil court et il est peu douloureux. Ces accessoires offrent plusieurs possibilités.
Pour
Rapidité
Contre
La batterie est vide déchargée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Satinelle Advanced Épilateur 100 % étanche BRE640/10 Pour les jambes, le corps et le visage, 8 accessoires, sans fil et rechargeable, poignée en forme de S
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Satinelle Advanced Épilateur 100 % étanche BRE640/10 Pour les jambes, le corps et le visage, 8 accessoires, sans fil et rechargeable, poignée en forme de S
Sarah2002
13/01/2019
France
Au top!
Avant d’utiliser ce produit, je suis venu sur le site voir les avis car c’est mon premier epilateur. J’etais septique avec tout vos commentaires!!! Je vient de m’en servir, pour les aisselles et le duvet que j’ai au menton bah franchement je suis très satisfaite. Résultat garantie au menton et pour les aisselles, il reste quelques poils mais vraiment très peu! Merci Philips!
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE640/00 Épilateur 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE640/00 Épilateur 100 % étanche
Apollonia
11/10/2018
France
J'adore, le meilleur épilateur de tous ceux que j'ai utilisés
Nécessite un temps d'adaptation si on a l'habitude des pinces en métal. Grâce aux pinces en céramique finies les épilations douloureuses, ce qui fait penser au début que l'appareil n'épile rien. Mais c'est trompeur, il est très efficace. J'ai une peau très sensible qui réagit à tout, et d'habitude après l'epilation électrique j'avais d'énormes boutons rouges et des démangeaisons, ce qui m'obligeait à faire les séances le soir avant le coucher. Avec le nouveau Satinelle à pinces en céramique, je remarque que ma peau est plus lisse qu'auparavant, terminé les réactions épidermiques, et quasiment plus de poils incarnés. Mes jambes ont un plus bel aspect, j'ai pu refaire le plein de jupes et de robes d'été! Je vais l'offrir aux femmes de ma famille, je vous le recommande aussi mesdames. P.S. : pour bénéficier de toute son efficacité, attention à bien l'utiliser comme indiqué dans la notice, en le tenant constamment à 90° par rapport à la surface d'epilation.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE640/00 Épilateur 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE640/00 Épilateur 100 % étanche