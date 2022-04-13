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Satinelle Advanced Épilateur 100 % étanche
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Ma peau est irritée après l'utilisation de mon épilateur Philips
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