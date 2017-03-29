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  • Attrape fermement les poils, même les plus fins
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Arrêté

Satinelle AdvancedÉpilateur 100 % étanche

BRE630/00

3
| (66) Avis

1 récompense

Attrape fermement les poils, même les plus fins
La poignée en forme de S vous permet de passer facilement l'épilateur sur tout le corps. Sa tête large équipée de disques en céramique épile au plus près de la peau, afin d'attraper les poils les plus fins, pour des résultats rapides et durables. Utilisation sous l'eau ou à sec, avec 5 accessoires pour des soins personnalisés.
Voir tous les avantages

Facile à manier, pour des résultats durables, sans effort

Attrape fermement les poils, même les plus fins

  • Pour les jambes, le corps et le visage

  • 5 accessoires

  • Sans fil et rechargeable

  • Poignée en forme de S

Poignée en forme de S pour plus de maniabilité sur tout le corps

La poignée ergonomique est facile à tenir et à manier pour un contrôle maximal et une portée optimale sur toutes les zones du corps.

Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

La texture rugueuse de la céramique utilisée sur notre tête d'épilation permet de saisir fermement les poils. Même les poils les plus fins ne s'échappent pas.

Tête d'épilation extra-large

Tête d'épilation extra-large

La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.

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3.0

sur 5

66

Avis

29/03/2017

France

France

Acheteur vérifié

Épilation

Je les achète parce qu'il y avais le rasoir et je suis conquise on peut l'utiliser sous l'eau pour une épilation moin douloureuse avec la lumière qui aide énormément chargement rapide et tien bien la charge aussi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE630/10 Épilateur 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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17/10/2019

España

España

Súper recomendable

Exelente máquina,delicada y ligera! Apta para distintas partes del cuerpo!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

06/05/2018

España

España

Me gusta bastante

Es un producto sencillo de usar, al principio parece un poco intimidatorio, pero después de usarla un poco te acostumbras, recomiendo mucho leer bien las instrucciones para así evitar errores, además, me parece que está muy completa en cuestión de usos. Claro es un poco doloroso al principio ya que sería como utilizar cera, pero con el tiempo te acostubras.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

Oui, je recommande ce produit

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