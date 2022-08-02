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Satinelle Essential Épilateur compact sur secteur
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Est-il possible d'endommager les vaisseaux lymphatiques au niveau de mes aisselles lors de l'utilisation de l'épilateur ?
Puis-je rincer à l'eau mes produits d'épilation Philips ?
Comment utiliser les accessoires de mon épilateur Philips ?
Où se trouve le numéro de série/modèle de mon épilateur Philips ?
Puis-je voyager avec mon produit de soin ou de beauté Philips ?
Comment régler la vitesse de mon épilateur Philips ?
Satinelle EssentialTête d'épilation
EpilatorGant exfoliant
Trousse
Satinelle EssentialBrossette de nettoyage
Satinelle EssentialTête de rasage
Satinelle EssentialUnité d'assemblage pour tête d'épilation
Set pince à épiler
Satinelle EssentialTête de tondeuse
Satinelle EssentialSabot de coupe
Satinelle EssentialAdaptateur secteur
Mon épilateur Philips est bruyant.
Ma peau est irritée après l'utilisation de mon épilateur Philips
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