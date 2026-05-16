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Avec lumière intégrée Opti-light
pour les jambes
+ 4 accessoires
Le système d'épilation efficace vous garantit une peau douce et lisse semaine après semaine
Grâce à la lumière intégrée unique, vous repérez plus de poils, pour une épilation plus efficace.
2 réglages de vitesse pour retirer les poils plus fins ou plus épais, pour une épilation plus personnalisée.
4.4
sur 5
474
Avis
96%
recommandent ce produit
Vale28
16/05/2026
France
Super épilateur
Il est très pratique avec sa lumière intégrée. Le fil est bien long. Il retire les poils sans douleur
Pour
Il est super il épile parfaitement bien
Contre
Aucun inconvénient
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Essential BRE285/00 Épilateur compact sur secteur
Date of Use 2026-05-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Essential BRE285/00 Épilateur compact sur secteur
Date of Use 2026-05-16
Ajol
14/10/2025
France
Épilateur zones délicates parfait !
Je recherchais un épilateur pour zones délicates qui soit vraiment pratique et efficace et c’est le cas ! L’épilateur principal est parfait pour les jambes, quelques minutes suffissent pour une demi-jambe. Jai cet appareil depuis quelques jours seulement, donc j’espère qu’il sera aussi efficace dans le temps.
Pour
Épilateur zones délicates
Contre
Filaire et non lumineux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Essential BRP506/00 Épilateur compact sur secteur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Essential BRP506/00 Épilateur compact sur secteur
Pudding60
21/12/2023
France
Acheteur vérifié
Ce produit est agréable a utiliser
Produit facile a utiliser. Sa lumière est un plus très agréable. Ces accessoires sont bien utilisé
Pour
Pratique
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Essential BRE275/00 Épilateur compact sur secteur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Essential BRE275/00 Épilateur compact sur secteur