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  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse

Epilator Series 4000Épilateur sur secteur

BRE247/00

4.6
| (101) Avis | 97% recommandent ce produit
Une peau douce et lisse
Une épilation durable et respectueuse de votre peau, pour jusqu'à 28 jours de douceur. Nous le savons, l'épilation peut faire peur. Bonne nouvelle : plus vous utilisez cette méthode, plus la douleur diminue !*
Voir tous les avantages

Doux pour vous et votre peau

Une peau douce et lisse

  • Pour le corps et les zones sensibles

  • Avec éclairage LED

  • + 4 accessoires

  • Épilez, rasez et exfoliez

Jusqu'à 4 semaines de douceur

Jusqu'à 4 semaines de douceur

Découvrez une douceur de peau qui dure longtemps. Cet épilateur vous libère de l'épilation jusqu'à 4 semaines.

Épilation facile et durable

Épilation facile et durable

Profitez d'une peau ultra-douce à la maison avec cet épilateur pratique et joli. Il attrape des poils aussi courts que la cire, sans avoir à se rendre dans un salon ou à tout salir autour de soi. Un allié de choix.

Une douceur durable

Une douceur durable

Un kit complet, sans piles, avec emballage en carton et corps fait à 50 % de matériaux recyclés. Cet épilateur est conçu pour avoir un impact minimal sur l'environnement.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.6

sur 5

101

Avis

97%

recommandent ce produit

2

12/12/2025

España

España

Ligera y de fácil uso

Es fácil de usar, no duele y deja buen acabado. Cumple perfectamente su función.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable

02/12/2025

España

España

INCREÍBLE

No puedo estar mas contenta e impresionada con la depiladora, fácil de manejar y limpiar y lo mas mas importante el vello tarda semanas en salir. Sim duda alguna quede impresionada ya que no tengo que estar cada dos por tres depilando el vello. Con esta nueva depiladora te olvidas de ello en mucho tiempo.

Pour

Lo que tarda en salir el vello

Contre

El ruido que hace

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable

23/11/2025

España

España

La mejor depiladora del mercado

Me gusta el apurado máximo que deja esta máquina y sus múltiples cabezales que dejan mi cuerpo perfecto.

Pour

Cabezales

Contre

Cableado

Cet avis concerne le produit Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable

Cet avis concerne le produit Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable

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