Payez plus tard avec Klarna
Pour le corps et les zones sensibles
Avec éclairage LED
+ 4 accessoires
Épilez, rasez et exfoliez
Découvrez une douceur de peau qui dure longtemps. Cet épilateur vous libère de l'épilation jusqu'à 4 semaines.
Profitez d'une peau ultra-douce à la maison avec cet épilateur pratique et joli. Il attrape des poils aussi courts que la cire, sans avoir à se rendre dans un salon ou à tout salir autour de soi. Un allié de choix.
Un kit complet, sans piles, avec emballage en carton et corps fait à 50 % de matériaux recyclés. Cet épilateur est conçu pour avoir un impact minimal sur l'environnement.
4.6
sur 5
101
Avis
97%
recommandent ce produit
LunaBriz.
12/12/2025
España
Partie de promotion
Ligera y de fácil uso
Es fácil de usar, no duele y deja buen acabado. Cumple perfectamente su función.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Hansen34
02/12/2025
España
Partie de promotion
INCREÍBLE
No puedo estar mas contenta e impresionada con la depiladora, fácil de manejar y limpiar y lo mas mas importante el vello tarda semanas en salir. Sim duda alguna quede impresionada ya que no tengo que estar cada dos por tres depilando el vello. Con esta nueva depiladora te olvidas de ello en mucho tiempo.
Pour
Lo que tarda en salir el vello
Contre
El ruido que hace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Ishis22
23/11/2025
España
Partie de promotion
La mejor depiladora del mercado
Me gusta el apurado máximo que deja esta máquina y sus múltiples cabezales que dejan mi cuerpo perfecto.
Pour
Cabezales
Contre
Cableado
Cet avis concerne le produit Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Cet avis concerne le produit Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
87 % sont d'accord, tests à domicile, Pays-Bas, n=28, 2024.