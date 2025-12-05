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Pour les jambes et le corps
Avec accessoire de massage
Découvrez une douceur de peau qui dure longtemps. Cet épilateur vous libère de l'épilation jusqu'à 4 semaines.
Profitez d'une peau ultra-douce à la maison avec cet épilateur pratique et joli. Il attrape des poils aussi courts que la cire, sans avoir à se rendre dans un salon ou à tout salir autour de soi. Un allié de choix.
Un kit complet, sans piles, avec emballage en carton et corps fait à 50 % de matériaux recyclés. Cet épilateur est conçu pour avoir un impact minimal sur l'environnement.
4.5
sur 5
136
Avis
97%
recommandent ce produit
Pypper
05/12/2025
España
Partie de promotion
Depilación efectiva
La Epilator 2000 es un apartado de depilación efectivo ya que arranca el pelo de raíz por lo que la depilación dura mas tiempo que depilándote con cuchilla, su diseño es atractivo y es muy cómoda de utilizar ya que su tamaño es pequeño. Me está gustando mucho como me deja de suave la piel sin vello.
Pour
La duración de la depilación ya que arranca el vello de raiz
Contre
No tiene la misma duración que la depilación láser
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable
Cristinast
27/11/2025
España
Partie de promotion
Depilación suave y duradera
Después de estar unas semanas utilizando la depiladora, me pareció que la depiladora aporta una buena depilación dejando la piel suave tras su uso dado que arranca de raíz esos pelos que están saliendo y que con mi anterior depiladora no lograba arrancar. Los inconvenientes: Por el momento no veo ninguno porq estoy muy contenta con su uso. Recomiendo mucho su compra.
Pour
Arranca de manera suave el vello más fino.
Contre
Nada
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable
Ishis22
23/11/2025
España
Partie de promotion
Depiladora de 10
Si buscas una depilatoria con cable cómoda y fácil de usar, esta es la tuya, apurado al máximo y poco dolor. Muy recomendable
Pour
Facilidad uso, color
Contre
Cable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable
87 % sont d'accord, tests à domicile, Pays-Bas, n=28, 2024.