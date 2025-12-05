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  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse
  • Une peau douce et lisse

Epilator Series 2000Épilateur sur secteur

BRE227/00

4.5
| (136) Avis | 97% recommandent ce produit
Une peau douce et lisse
Une épilation durable et respectueuse de votre peau, pour jusqu'à 28 jours de douceur. Nous le savons, l'épilation peut faire peur. Bonne nouvelle : plus vous utilisez cette méthode, plus la douleur diminue !*
Voir tous les avantages

Doux pour vous et votre peau

Une peau douce et lisse

  • Pour les jambes et le corps

  • Avec accessoire de massage

Jusqu'à 4 semaines de douceur

Jusqu'à 4 semaines de douceur

Découvrez une douceur de peau qui dure longtemps. Cet épilateur vous libère de l'épilation jusqu'à 4 semaines.

Épilation facile et durable

Épilation facile et durable

Profitez d'une peau ultra-douce à la maison avec cet épilateur pratique et joli. Il attrape des poils aussi courts que la cire, sans avoir à se rendre dans un salon ou à tout salir autour de soi. Un allié de choix.

Une douceur durable

Une douceur durable

Un kit complet, sans piles, avec emballage en carton et corps fait à 50 % de matériaux recyclés. Cet épilateur est conçu pour avoir un impact minimal sur l'environnement.

Spécificités Techniques

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4.5

sur 5

136

Avis

97%

recommandent ce produit

05/12/2025

España

España

Depilación efectiva

La Epilator 2000 es un apartado de depilación efectivo ya que arranca el pelo de raíz por lo que la depilación dura mas tiempo que depilándote con cuchilla, su diseño es atractivo y es muy cómoda de utilizar ya que su tamaño es pequeño. Me está gustando mucho como me deja de suave la piel sin vello.

Pour

La duración de la depilación ya que arranca el vello de raiz

Contre

No tiene la misma duración que la depilación láser

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable

27/11/2025

España

España

Depilación suave y duradera

Después de estar unas semanas utilizando la depiladora, me pareció que la depiladora aporta una buena depilación dejando la piel suave tras su uso dado que arranca de raíz esos pelos que están saliendo y que con mi anterior depiladora no lograba arrancar. Los inconvenientes: Por el momento no veo ninguno porq estoy muy contenta con su uso. Recomiendo mucho su compra.

Pour

Arranca de manera suave el vello más fino.

Contre

Nada

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable

23/11/2025

España

España

Depiladora de 10

Si buscas una depilatoria con cable cómoda y fácil de usar, esta es la tuya, apurado al máximo y poco dolor. Muy recomendable

Pour

Facilidad uso, color

Contre

Cable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable

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