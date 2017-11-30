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Arrêté

izzyEnceinte Multiroom sans fil

BM7B/10

3.5

| (13) Avis

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

L'enceinte Multiroom sans fil izzy BM7 de Philips diffuse de la musique via Bluetooth®. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que jusqu'à 5 enceintes izzy diffusent de la musique simultanément dans chaque pièce, en toute simplicité. Installation simple, sans routeur, mot de passe ou application.

Voir tous les avantages

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

  • Bluetooth®

  • Puissance de 30 W RMS

  • NFC

  • izzylink™ Multiroom

Regroupez jusqu'à 5 enceintes izzy avec izzylink™, pour écouter la musique dans n'importe quelle pièce

Regroupez jusqu'à 5 enceintes izzy avec izzylink™, pour écouter la musique dans n'importe quelle pièce

izzylink™ est une technologie sans fil qui utilise la norme IEEE 802.11n pour relier plusieurs enceintes en un réseau sans fil. Ce réseau permet de connecter jusqu'à cinq enceintes, avec une configuration ne nécessitant ni routeur, ni mot de passe Wi-Fi, ni application de smartphone. Vous pouvez ajouter des enceintes izzy au réseau facilement afin de diffuser votre musique dans plusieurs pièces à la fois. Réglez d'un simple geste chaque enceinte en mode simple pour une utilisation individuelle ou en mode groupe pour une utilisation multiroom.

Votre musique dans une pièce via une connexion sans fil Bluetooth®

Votre musique dans une pièce via une connexion sans fil Bluetooth®

L'enceinte izzy de Philips diffuse en direct tous vos morceaux préférés depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur, quelle que soit l'application de musique ou de radio que vous utilisez.

Configuration d'izzylink™ d'un simple geste, sans routeur, mot de passe ou application

Configuration d'izzylink™ d'un simple geste, sans routeur, mot de passe ou application

La configuration ne nécessite ni routeur, ni mot de passe, ni application. Une pression longue sur le bouton « GROUP » de deux enceintes vous permet de réaliser la configuration initiale. Répétez l'opération pour ajouter une troisième, une quatrième ou une cinquième enceinte. Chaque pression longue sur le bouton « GROUP » permet d'ajouter une nouvelle enceinte. Il n'a jamais été aussi facile d'écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Une fois la procédure terminée, le réseau izzylink™ reste enregistré, même lorsque l'enceinte est débranchée.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 5

13

Avis

30/11/2017

France

France

Excellent

Excellent produit, tres bien concu par rapport a l'équivalent chez les entreprises concurrentes. Un produit à recommander.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM7B Enceinte Multiroom sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM7B Enceinte Multiroom sans fil

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant sound from Izzy

Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This would be suitable for a large room. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM7B wireless multiroom speaker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM7B wireless multiroom speaker

01/05/2017

Deutschland

Deutschland

Ein Lautsprecher wie für mich gemacht!

Der Lautsprecher entspricht genau meinen Erwartungen. Immer gut, wenn man weiß was man will und sich vorher informiert. Dieses Gerät passt in Größe und Ausstattung genau in mein Konzept. Die hohe Qualität und der überzeugende Klang beeindrucken mich. Ich habe mehrere Bluetooth-Lautsprecher, die ich unterschiedlich nutze. Diesen nutze ich in meinem 30 m² Wohnzimmer mit Smartphone oder Notebook. Musik oder TV-Film Wiedergabe einfach nur gut. Für mich, der Beste seiner Art!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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