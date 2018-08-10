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Arrêté

izzyEnceinte portable Multiroom sans fil

BM6W/10

2.5

| (2) Avis

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

L'enceinte portable Philips izzy BM6 diffuse de la musique sans fil via Bluetooth®. Étanche, vous pouvez l'utiliser dans une salle de bain, une cuisine ou en extérieur. Commencez par une enceinte, puis ajoutez-en d'autres, pour écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Installation facile, sans routeur, mot de passe ou application.

Voir tous les avantages

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

  • Bluetooth®

  • Résistant aux éclaboussures

  • Batterie rechargeable

  • izzylink™ Multiroom

Puissance de sortie maximale de 2 x 7,5 W RMS

Changez l'enceinte principale du groupe d'un simple geste

Changez l'enceinte principale du groupe d'un simple geste

Dans chaque groupe izzylink™, n'importe quelle enceinte peut être désignée comme principale, ce qui lui permet de transmettre la musique aux autres. Lorsque vous souhaitez diffuser votre propre musique, appuyez sur le bouton Bluetooth® de l'enceinte dans votre pièce pour partager la musique de votre appareil instantanément. Les autres enceintes du même groupe izzylink™ la diffuseront simultanément. Rien n'est plus simple que de partager sa musique.

Votre musique dans une pièce via une connexion sans fil Bluetooth®

Votre musique dans une pièce via une connexion sans fil Bluetooth®

L'enceinte izzy de Philips diffuse en direct tous vos morceaux préférés depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur, quelle que soit l'application de musique ou de radio que vous utilisez.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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2.5

sur 5

2

Avis

5
3
2

10/08/2018

Nederland

Nederland

Geluid is perfect

Een hoogwaardige kwaliteit, gebruiksvriendelijk, compact formaat en een mooi geluid.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM6W draadloze, draagbare multiroom-luidspreker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit izzy BM6W draadloze, draagbare multiroom-luidspreker

22/02/2018

France

France

Aucune tenue de charge

Bonjour, J'ai acheté ce produit en conjonction avec le BM50 pour pouvoir diffuser de la musique dans les pièces où je me trouvais Après un an d'utilisation, je suis très déçu par les deux produits: - j'ai dû ramener le BM50 deux fois car il n'arrivait plus à éjecter le CD - après une heure de charge, le BM6 tient à peine 20min en autonomie, je l'ai ramené du SAV et euro-repair-center me dit que c'est normal? j'ai chronométré aujourd'hui, exactement 60min de charge, pour 20min d'autonomie. je ne trouve pas cela normal, en tout cas ce n'était pas le cas à l'achat

Cet avis concerne le produit izzy BM6W Enceinte portable Multiroom sans fil

Cet avis concerne le produit izzy BM6W Enceinte portable Multiroom sans fil

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